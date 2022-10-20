بطل «Friends» يتحدث عن تجربته مع الإدمان: ممتن لكوني على قيد الحياة

تحدث الممثل الأمريكي ماثيو بيري المعروف بتقديم شخصية «تشاندلر» في المسلسل الشهير «Friends» عن تجربته مع إدمان الكحول والمخدرات، والتي أثرت على مسيرته المهنية بصورة كبيرة، وذلك من خلال مذكراته التي يصدها تحت عنوان «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing»، المقرر طرحها في نوفمبر المقبل.

وقال الممثل الأمريكي عن التحدث بصراحة حول تجربته، في حوار مع مجلة «بيبول»، قائلًا: «ممتن لكوني على قيد الحياة، أردت التحدث عن تجربتي وأنا في مأمن من الدخول في الجانب المظلم مرة أخرى، كان علي الانتظار حتى أكون بعيدًا عن المرض النشط لإدمان الكحول والمخدرات لتدوين كل شيء، وأنا متأكّد تمامًا من أنه سيساعد الناس».

وأكّد ماثيو بيري البالغ من العمر 53 عامًا، أنَّ تلك التجربة مع الإدمان كادت تقوده إلى الموت من سنوات حين كان في الـ49 من عمره، موضحًا أنَّه عانى من ثقب في الجهاز الهضمي، بعد أن انفجر القولون من الإفراط في استخدام المواد الأفيونية، أمضى أسبوعين في غيبوبة، و5 أشهر في المستشفى واضطر إلى استخدام كيس لتفريغ القولون لمدة تسعة أشهر.

ماثيو بري: فرصتي في الحياة لم تكن تتجاوز 2%

وتابع: «عندما دخلت المستشفى لأول مرة أخبر الأطباء عائلتي أن لدي فرصتي في العيش لا تتجاوز نسبة 2%، ووضعوني على شيء يسمى آلة ECMO، والتي تقوم بدعم لوظائف القلب والجهاز التنفسي لفترات طويلة، لا أحد ينجو من ذلك، كان هناك 5 أشخاص وضعوا على آلة في تلك الليلة وتوفي الأربعة الآخرون ونجوت».

ماثيو بيري: دخلت مركز إعادة التأهيل 15 مرة.. والآن أنا بصحة جيدة

وكشف الممثل الأمريكي أنَّ إدمانه للكحول بدأ في عمر الـ 24 عامًا، بالتزامن مع المشاركة في الموسم الأول من «Friends»، وأوضح: «كان بإمكاني التعامل مع الأمر نوعًا ما، ولكن عندما كنت في الرابعة والثلاثين من عمري أصبحت متورطًا في الكثير من المشاكل، لم أكن أعرف كيف أتوقف، المرض والإدمان تفاقمان وازداد الأمر سوءًا مع التقدم في السن».

رغم أنَّ «بيري» حاول إخفاء حالته، إلا أنَّ التغييرات الواضحة في مظهره كل عام كانت فاضحة لوضعه، ولكنه أكّد أنَّ أصدقاءه يقدمون له الدعم باستمرار، ولكنه تعرض لانتكاسات عديدة ودخل مركز لإعادة التأهيل 15 مرة، ولكنه أكّد أنَّه بصحة جيدة الآن، ويحاول مساعدة الآخرين الذين يعانون من الإدمان.