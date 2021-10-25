الحزن يُخيم على «Friends» بسبب وفاة الصديق السابع «جيمس تايلر»

توفي الممثل جيمس تايلر، الذي قام بدور «غانثر» الشهير، مدير المقهى، من خلال مسلسل «Friends»، أمس الأحد، عن عمر يناهز 59 عامًا، متأثراً بسرطان البروستات، الذي تم تشخيصه به في عام 2018، وانتشر بعد ذلك في عظامه، وذلك بحسب ما كشفته وسائل إعلام أمريكية.

أصدقاء «جيمس تايلر» يقومون بنعيه

وتسارع أصدقائه في مسلسل «Friends»، على نعيه، لتكون في المقدمة الفنانة جينيفر أنيست، التي نشرت أحد المشاهد التي تجمعها به أثناء هذا العمل، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مصحوبة برسالة شكر على وجوده في العمل.

ولم تنسى الفنانة كورتني كوكس، صديقها، في مسلسل «Friends»، وقامت بكتابة رسالة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تنعي بها الممثل جيمس تايلر، وأنها تمتن بمعرفتها به، بينما قامت النجمة ليزا كوردو، بتوجيه رسالة لصديقها المتوفي عن طريق حسابها الخاص بموقع «انستجرام»، قائلة: «سوف نفتقدك كثيرًا.. شكرًا لتواجدك معنا».

مسلسل «Friends»

ويذكر أن مسلسل «Friends»، الشهير تم عرضه لأول مرة في عام 1994، وانتهى في عام 2004، وكان عشرة مواسم، وتدور أحداثه حول سبعة أًصدقاء يعيشون في «مانتهان»، واستطاع هذا العمل منذ بداية عرضه تحقيق مشاهدات عالية، كما استحوذ على اهتمام الجمهور، الذي أصبح متعلقًا به حتى الآن.

مسلسل «Friends» ينال العديد من الجوائز

واستطاع مسلسل «Friends»، أن يحصد على العديد من الجوائز الشهيرة، مثل: جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي جديد لعام 1995، في مهرجان خيارات قراء مجلة الناس الأمريكية، وجائزة مهرجان خيارات قراء مجلة الناس الأمريكية، لعام 2001، من خلال مهرجان أسكاب للأفلام والتلفزيون والموسيقى، وغيرهم من الجوائز الأخرى.