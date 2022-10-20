انخفاض سعر الأرز الأبيض اليوم.. كيلو «الحبة الرفيعة» بـ10 جنيهات

شهدت اليوم الخميس أسعار الأرز الأبيض «عريض الحبة»، تراجعًا بقيمة جنيه واحد في سعر الكيلو في محافظة كفر الشيخ، ليسجل سعر الكيلو 12جنيهًا بدلًا من 13 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض «رفيع الحبة» 10 جنيهات.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وقال عماد حبيب وكيل وزارة التموين، في كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الحملات التموينية مستمرة لمراقبة عمليات البيع والشراء في سعر الأرز الأبيض، وكذلك لسعر الأرز الشعير، مشيراً إلى أن سعر كيلو الأرز الأبيض طبقا لتسعيرة وزارة التموين 12 جنيهًا، والمعبأ داخل «شكائر» بـ15 جنيهًا.

حملات رقابية مكثفة

وأوضح أن الحملات الرقابية التموينية منتشرة في كافة ربوع المحافظة، وأن أي تاجر حبوب يبيع الأرز الأبيض خارج نطاق التسعيرة، سيجري تحرير محضر بالمخالفة، والتحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على جهات التحقيق المختصة في هذا الأمر.

الجدير بالذكر، أن إجمالي ما جرى توريد من الأرز الشعير على مستوي محافظة كفر الشيخ، بلغ نحو 21 ألف طن حتى اليوم الخميس، وأكد «حبيب» أن مساحة الأرز المنزرعة في نطاق المحافظة بلغت 242 ألف فدان، بنسبة مئوية 32%.