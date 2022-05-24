سعر طن الأرز الشعير.. اعرف الكيلو من الأبيض وصل كام النهارده

على مدار الساعات القليلة الماضية ازداد البحث عن سعر طن الأرز الشعير عبر محركات البحث المختلفة، حرصا منهم على متابعة أسعاره باعتباره وجبة أساسية على المائدة المصرية، سواء كان يتم تناوله مع الخضروات أو مع المشويات أو مع الأسماك.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير ونرصد سعر طن الأرز الشعير، وفق ما أعلنت عنه شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية في بيانات لها، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير

أعلنت شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن سعر طن الأرز الشعير، والذي يتساءل الكثير من المواطنين عن سعره والذي تتراوح قيمته بين 9 آلاف و9700 جنيه، فيما يصل سعر طن الأرز الأبيض اليوم إلى قيمة مالية تتراوح بين 12 ألف و14 ألف جنيه، على أن يتم تحديد السعر النهائي بما يتناسب مع التاجر وما دفعه في تكلفة الشحن.

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم

وبالنسبة لسعر كيلو الأرز في الأسواق، اليوم، فوصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 14 و17 جنيها، ويتم تحديد سعره ذلك بناء على جودته ونسبة الشوائب التي تتواجد به، فضلا عن تكاليف الشحن للمكان الذي يتم بيع الأرز به.

والجدير بالذكر أن استهلاك المصريين للأرز بشكل سنوي يصل إلى 3 ملايي طن، وفي هذا العام الحالي يتم إنتاج 2.5 مليون طن، وبالإضافة إلى المخزون الذي تمتلكه مصر وهو 300 ألف طن، ليصبح الإجمالي مما تمتلكه مصر من أرز 2 مليون و800 ألف، وبذلك يكون هناك حاجه ضرورية لاستيراد 200 ألف طن حتى تستطيع الدولة تغطية احتياجات المواطنين من الأرز.