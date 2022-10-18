انخفاض أسعار الأرز الأبيض بكفر الشيخ.. كيلو «الحبة العريضة» بـ11 جنيها

شهدت أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة تراجع جنيهين في سعر الكيلو، وذلك في الأسواق المنتشرة بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حيث سجل سعر الكيلو، اليوم الاثنين، 11 جنيهاً بدلاً من 13 جنيهاً، كما سجل سعر كيلو الأرز الأبيض رفيع الحبة 10 جنيهات، بتراجع قدره جنيها واحدا.

سعر الأرز في التموين

ومن جانبه، أكد عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كيلو الأرز الأبيض بالتموين 12 جنيهاً، وسعر كيلو الأرز في الشكائر المعبأة سجل 15 جنيهاً، وهو سعر تم تحديده من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع بداية موسم الحصاد.

ضبط المخالفين لأسعار بيع الأرز

وكشف «حبيب» أنه يتم ضبط أي تاجر حبوب يقوم ببيع الأرز الأبيض بسعر مخالف عن المحدد من «التموين»، كما يتم تحرير محضرا بالمخالفة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، والتحقيق مع الشخص الذي خالف ذلك بمعرفة جهات التحقيق، وذلك لمحاربة الاحتكار لأي شخص يقوم بذلك.

وأوضح أن كمية الأرز التي تم تسليمها لـ21 موقعا لتجميع الأرز، بلغت 19.5 ألف طن أرز شعير، وجار التسليم من قِبل المزارعين.

تجدر الإشارة أن مساحة الأرز المنزرعة في محافظة كفر الشيخ تبلغ نحو 242 ألف فدان أرز شعير، بما يجعلها تنتج نحو 32% من إنتاج الجمهورية من هذا المحصول، كثالث محافظات مصر إنتاجاً له.