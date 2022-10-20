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«زراعة الشرقية» تجني 49 ألف فدان قطن.. سعر القنطار يصل إلى 4300 جنيه

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
01:01 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
المهندس أشرف طه نصير

المهندس أشرف طه نصير

تتضاعف المساحات التي يجري حصادها من محصول القطن في محافظة الشرقية، منذ انطلاق موسم الجني في أول سبتمبر، وبلغت المساحة الكلية للجني نحو 49 ألف فدان من الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها نحو 56 ألف و117 فدان بنطاق المحافظة.

جني 49 ألف فدان من المحصول

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى جني أكثر من 49 ألف فدان من واقع 56 ألفا و117 فدانًا من محصول القطن، موزعة على الجنيتين الأولى والثانية، بمتراوح 38 ألف فدان للأولى و11 ألفا للثانية، بنسبة تفتيح لأزهار القطن تصل 65%.

وأشار «نصير» إلى أن المحافظة حظت بزيادة المساحة المنزرعة من محصول القطن هذا العام بواقع 20 ألف فدان مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة إقبال المزارعين على زراعته ومضاعفة المساحات المنزرعة بزمام الأراضي الزراعية.

وأضاف «نصير» أن الدولة ضاعفت اهتمامها بالفلاح والزراعة وتزويده بالأسمدة اللازمة والبذور المنتقاة الجيدة، كما مدت المزارعين بتقاوي القطن صنف جيزة 94 التي تحتمل درجات الحرارة وتقاوم الأمراض ويفيض أنتاجها بغزارة، كما أنه طويل التيلة.

متراوح إنتاجية الفدان من 9 إلى 11 قنطارًا

وأشار «نصير» إلى أن إنتاجية الفدان الواحد من محصول القطن، تتراوح ما بين 9 و11 قنطارًا، وهو النوع المطلوب عالميًا لإنتاج وصناعة مشتقات الأقطان، لافتًا إلى أن متراوح أسعار قنطار القطن منذ بدء أولى حلقات المزاد العلني من 3891 جنيهًا إلى 4300 جنيه.

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