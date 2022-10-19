«طويل التيلة» يحجز مكانته عالميا.. سعر قنطار القطن يصل إلى 3700 جنيه

حجز القطن المصري طويل التيلة مكانته عالميا بين جميع الدول المنتجة له، وهو الأمر الذي احتل بها مكانة متميزة من حيث التصدير بما يعود على بلادنا بعائد اقتصادي كبير وعلى فلاحينا، بينما سجل سعر قنطار القطن أمس الثلاثاء للقطن طويل بحري طبقاً لآخر مزاد 3700 جنيه كسعر القنطار الواحد، كما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي اليوم 3600 جنيه، وذلك من خلال عقد عدد من المزادات العلنية بالوجهين البحري، والقبلي.

أسعار قنطار القطن اليوم الثلاثاء

بينما أشار الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن طويل بحري قد سجل أمس الثلاثاء 3700 جنيه طبقاً لآخر مزايدة علنية، كما سجل سعر قنطار القطن طويل قبلي اليوم 3600 جنيه، وذلك وسط تراجع في سعر قنطار القطن بلغت 500 جنيه في القطن طويل بحري، وتراجع 100 جنيه للقطن طويل قبلي.

مواصفات الأصناف المنزرعة

وأضاف دكتور محمد أبو اليزيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن مركز بحوث سخا والذي يساهم في نحو 60% من المنزرع من أصناف القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97، بالإضافة لزراعة أصناف القطن فائق الطول 93، و96، في أراضينا بمحافظات مصر.

الجدير بالذكر أن مركز بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ يعتبر أحد أهم المراكز البحثية لإنتاج تقاوي المحاصيل في مصر والشرق الأوسط، وذلك من أصناف القمح، والذرة الشامية والأرز وبذرة القطن، والكثير من المحاصيل الزراعية الحقلية، وأنواع أشجار البساتين.