احتل الذهب الأبيض القطن المصري مكانة عالمية بين جميع منتجات القطن بالدول المنتجة له، علاوة على ما له من أثر طيب لدى المزارعين المصريين منذ سنوات عدة، بينما سجل سعر قنطار القطن اليوم السبت للقطن طويل بحري طبقاً لآخر مزاد 4300 جنيه كسعر القنطار الواحد، كما سجَّل سعر قنطار القطن لطويل قبلي 3900 جنيه، فيما يتم عقد عدد من المزادات بالوجهين البحري، والقبلي لتحديد السعر على مدار الأسبوع.

أسعار قنطار القطن اليوم السبت

بينما أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن سعر قنطار القطن طويل بحري قد سجل 4300 جنيه طبقاً لآخر مزايدة علنية تم عقدها، كما سجل سعر قنطار القطن طويل قبلي اليوم السبت 3900 جنيه، وسط تواصل عقد مزادات بعدد من محافظات الجمهورية حتى نهاية جني المحصول نهاية شهر أكتوبر الجاري.

زراعة أصناف مميزة

وأشار دكتور محمد أبو اليزيد، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المنزرع من أصناف القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97، بالإضافة زراعة أصناف القطن فائق الطول 93، و96، وهي أصناف لها مؤشر عالمي من حيث التميز في الإنتاج، وكذلك من حيث جودتها العالمية والتي تدخل في صناعة المنسوجات القطنية، وصناعة الملابس والتي تتميز بخامات ممتازة وتتمتع بقبول بهدف الشراء من قبل الملايين من المواطنين لمنتجات القطن المصري كعلامة فارقة.