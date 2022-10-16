سعر قنطار القطن اليوم.. البحري بـ4250 جنيها والقبلي بـ3800

يعتبر القطن المصري لدى المزارعين في شتى ربوع محافظات مصر هو بشارة الخير على مدار السنين بما له من عوائد اقتصادية كبيرة عليهم وعلى الناتج القومي، بينما سجل سعر قنطار القطن اليوم الأحد للقطن طويل بحري طبقاً لآخر مزاد 4250 جنيهاً كسعر القنطار الواحد، كما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي اليوم 3800 جنيه، وذلك من خلال عقد عدد من المزادات العلنية بالوجهين البحري، والقبلي.

سعر قنطار القطن اليوم الأحد

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن طويل بحري اليوم قد سجل 4250 جنيهاً طبقاً لآخر مزايدة علنية، كما سجل سعر قنطار القطن طويل قبلي اليوم الأحد 3800 جنيه، وذلك مع استمرار انعقاد مزيد من المزايدات العلنية لتحديد سعر قنطار القطن على مستوى محافظات الجمهورية.

القطن المصري منافس عالمي

وأوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن أصناف القطن طويل بحري جيزة 94، وجيزة 97، بالإضافة زراعة أصناف القطن فائق الطول 93، و96، وهي أصناف تميز محصول القطن طويل التيلة عن غيره من الأقطان الأخرى المنتجة بعدد من الدول التي تقوم بزراعة هذا المحصول بما يتوج القطن المصري على عرش منتجات العالم والملقب بـ«الملك»، وذلك بما له من مميزات كثيرة من حيث ما يصنع منه من شعر القطن من منسوجات وملابس.