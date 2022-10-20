مصري بالخارج: قانون إعفاء السيارات من الجمارك مطلب طال انتظاره

كشف هاني كمال، منسق عام ملتقي المصريين في الكويت، عن سعادته بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، واعتبره قرارًا استثنائيًا من الدولة تزامنا مع جهود وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، منذ توليها حقيبة الوزارة خلفا للسفيرة نبيلة مكرم.

خطوة إيجابية للمصريين بالخارج

وأشار منسق عام ملتقي المصريين في الكويت، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن مطالبات إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، طال انتظارها خلال سنوات طويلة، حيث كانت محور الحديث في جميع الاجتماعات التي يعقدها المصريون في الخارج مع وزيرة الهجرة، عبر تطبيق «زووم».

وأوضح «كمال» أن إصدار هذا القرار يعد خطوة إيجابية محترمة للمصريين بالخارج، وهو قرار نرفع فيه القبعة للوزيرة ورئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يهتم بشكل كبير بملف المصريين في الخارج، وتحقيق مطالبهم ودمجهم بوطنهم الأم مصر.

وأضاف منسق عام ملتقي المصريين بالكويت، أن هناك جزء في القرار غير مرضي لعدد كبير من المصريين بالخارج، وهو الجزء الخاص بتحديد مدة 4 أشهر لتحويل الوديعة، حيث أن هناك أشخاص لم يستطيعوا التصرف خلال هذه المدة المحددة، ولكن القرار عكس اهتمام الوطن بأبنائه في الخارج.

عدد المصريين في الخارج يصل إلى 12 مليون

وأشار «كمال» إلى أن عدد المصريين في الخارج يصل إلى 12 مليون على مستوى دول العالم، وفي حالة استفادة نسبة 30 % كمرحلة أولى سيكون هناك مكسب كبير لنا كمصريين بالخارج، ومن ثم ستكون هناك فترات أخرى لتنفيذ القرار.

وتابع منسق عام ملتقي المصريين في الكويت: «أحد مطالبنا نشترى عربية يكون عمرها 3 سنوات واتحقق ضمن القانون، بالإضافة إلى الوديعة والتي تعد من إيجابيات القرار، لأنها تسمح باسترداد القيمة مرة أخرى دون فائدة، بعكس الجمارك التي لن يتمكن الدافع استردادها مرة أخرى».

وختم حديثه قائلا: «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وهذه خطوة رائدة انتظرها المصريون في الخارج سنوات طويلة، ونطمح في المزيد والمزيد».