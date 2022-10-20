بعد نشر «الوطن» قصتهما.. تكريم شابين بكفر الشيخ أطلقا مبادرة صديقة للبيئة

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمبادرة شابين من أبناء بيلا، أطلقا مبادرة استخدام الدراجات الهوائية في التنقل بين المحافظات تحت شعار «بلاها مواصلات».

وكرّم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، الشابين ومنحهما شهادات تقدير لكل من محمد طارق، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري، وعبدالرحمن شعيشع، الطالب بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعى بجامعة كفر الشيخ، وشجعهما على مواصلة مسيرتهما الرياضية، واستمرار المبادرة التي أطلقوها لاستخدام الدراجات الهوائية في التنقل بين المحافظات، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال إن الشابين أطلقوا مبادرة تحت شعار «بلاها مواصلات»، وقرروا التنقل بدراجتيهما الهوائية بين مدينة بيلا التي يقطنان بها، منها إلى عاصمة محافظة كفر الشيخ التابعين لها قاطعين عشرات الكيلومترات للتوعية بأهمية الرياضة.

وأكد أن الشابين نموذج مشرف للشباب المصري، والمبادرة التي أطلقوها تأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يعتبر أول من بادر بدعوة المواطنين لركوب الدراجات، واستخدامها فى الحياة اليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة، فضلاً عن اهتمامه البالغ بدور الرياضة، والحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع بين المواطنين.

وطالب الشباب باستمرار مبادرتهم الرياضية الهادفة، وتشجيع زملائهم وأصدقائهم على ممارسة رياضة ركوب الدراجات، واستخدامها في حياتهم اليومية بديلاً عن استخدام المواصلات، معربا عن فخره واعتزازه بهم و بالمبادرة التي أطلقوها من مدينة بيلا.

كانت جريدة «الوطن» انفردت في وقت سابق بجميع المعلومات عن مبادرة «بلاها مواصلات»، التي أطلقها شابين من أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.