ضبط عاطل بحوزته كيلو ونصف هيروين في كفر الشيخ

نجح رجال وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة أول كفر الشيخ، في ضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية، أثناء محاولته للترويج لجوهر مخدر الهيروين، وبحوزته كيلو ونصف الكيلو من المخدر، وسلاح ناري (فرد خرطوش)، وطلقات تستخدم لذات السلاح، وذلك بنطاق دائرة القسم، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ، وتحرير محضر بالواقعة والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الشرطة تتبع المتهم

وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، برصد عناصر الشرطة السريين قيام عاطل من ذوي المعلومات الجنائية بالترويج لمخدر الهيروين، وجرى إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه متلبسًا في أثناء قيامه بعملية الترويج داخل أحد الأحياء.

اقتياد المتهم لقسم الشرطة

وبعد تقنين الإجراءات وتحديد المتهم، تم ضبطه أثناء قيامه بالترويج لجوهر مخدر الهيروين، حيث تبين أنه يدعى «م . م . م .ا» 33 عامًا، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كيلو ونصف الكيلو من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح ناري «فرد خرطوش» وطلقتين تستخدم لذات السلاح، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات لبضاعته المحرمة وهاتف محمول يستخدمه للترويج لبضاعته.

وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، وحرر له محضر حمل رقم 8946 لسنة 2022 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.