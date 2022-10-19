محافظ كفر الشيخ: لدينا مشاريع قومية ضخمة تتحقق في الجمهورية الجديدة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إنشاء مشروع مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ بدأ منذ 3 سنوات، أما الفكرة والأبحاث الخاصة بدأت في فترة الثلاثينات من القرن الماضي «مكنش فيه إرادة لإنشاء المشروع، والمصنع كان حلما للمواطنين».

المحافظة بها الكثير من المشروعات القومية القوية

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ أحد أكبر المشروعات العملاقة التي أنشأتها القيادة السياسية في المحافظة، وأنشأت الدولة كذلك مزارع غليون للأسماك ومحطة كهرباء البرج.

القيادة السياسية اهتمت بتنظيف بحيرة البرلس

واستطرد: «القيادة السياسية اهتمت بتنظيف بحيرة البرلس، بواقع 108 ألف فدان، وعندنا مشاريع قومية ضخمة تتحقق في الجمهورية الجديدة حاليا، ومجمع المصانع اللي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مقام على 80 فدانا بواقع 6 مصانع مجاورة لتنفيذ الخامات المطلوبة».

وأوضح أن المشروع الجديد استعان بإحدى الكراكات المصنعة خصيصا لتكريك مياه البحر لفصل المياه السوداء من على الشاطئ في هولندا، إذ تقوم حاليا بفصل الرمال السوداء للاستفادة منها، ثم نقل المادة الخام إلى مصنع الترسيب العائم، ثم النقل إلى الـ 6 مصانع لإنتاج 6 معادن يجرى استخدامهم في العديد من الصناعات الدقيقة والنادرة، بعضها مواد نووية.

وتابع: «هيئة الطاقة النووية هي اللي بتتعامل في هذا الشأن، والمصنع عاد على المحافظة بـ6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وفيه زخم اقتصادي وقومي نتاج افتتاح هذا المصنع».