التعليم: تنظيم ورش عمل للتوعية باضطراب فرط حركة الطلاب ونقص الانتباه

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هام للمديريات التعليمية، بعقد مجموعة من الندوات الموجهة للأخصائيين النفسيين للتعرف على أعراض الاضطراب للأطفال بهدف خلق فرصة للتشخيص والتدخل المبكر، وذلك في إطار الاحتفال بأسبوع القومية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تحت رعاية الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والذي يقام في الفترة من 22 إلى 29 أكتوبر الجاري.

ندوات للأخصائيين في 11 محافظة للتعرف على أعرض الاضطراب

وطالبت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل لعدد من المديريات «القاهرة والإسكندرية وأسيوط، وبورسعيد، والقليوبية، وبنى سويف، والدقهلية والشرقية والمنيا سوهاج والمنوفية»، بعقد مجموعة من الندوات الموجهة للأخصائيين النفسيين للتعرف على أعراض الاضطراب من أجل إعطاء الأطفال فرصة للتشخيص والتدخل المبكر.

وطالبت وزارة التعليم في خطابها المرسل، بضرورة إقامة ورشة العمل وحجز قاعة تسع عدد 50 اخصائيًا في الأيام المحددة وموجه، وموجّه أول للمحافظات المنوط بها التدريب.

مواعيد عقد ورش العمل حول فرط الحركة ونقص الانتباه

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد عقد ورش العمل حول «فرط الحركة ونقص الانتباه»، في 11 محافظة علي مستوي الجمهورية وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 23 أكتوبر محافظة المنوفية بقاعة الفيديو كونفرانس بالمديرية.

- يوم الإثنين 24 أكتوبر محافظة القليوبية بمركز التنمية المهنية بإدارة شبرا.

- يوم الثلاثاء 25 أكتوبر محافظة القاهرة قاعة التدريب بالمديرية.

- يوم الثلاثاء 25 أكتوبر محافظة الشرقية بمركز مصادر التعلم بمدرسة عبد اللطيف حسانين تعليم أساسي.

- يوم الثلاثاء 25 أكتوبر محافظة الدقهلية مدرسة صلاح سلم إدارة طلخا.

- يوم الثلاثاء 25 أكتوبر محافظة بني سويف مدرسة الشهيد صفوت الابتدائية إدارة بني سويف.

- يوم الأربعاء 26 أكتوبر محافظة أسيوط قاعة مركز تنمية القدرات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات.

- يوم الخميس 27 أكتوبر محافظة سوهاج قاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

- يوم الخميس 27 أكتوبر محافظة بورسعيد بمدرسة بورسعيد العسكرية بنين إدارة شرق بورسعيد.

- يوم الخميس 27 أكتوبر محافظة المنيا بمدرسة المنيا الثانوية بنات.