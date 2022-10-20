زاهي حواس يجمع أكثر من 2000 توقيع لاستعادة حجر رشيد والقبة السماوية

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إنّ الحملة التي دشنها عبر صفحته على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي تهدف إلى جمع توقيعات لاستعاده حجر رشيد والقبة السماوية، تهدف إلى جمع 100 ألف توقيع، مؤكدا جمع 2050 توقيعا خلال الساعتين الماضيتين، من خارج مصر.

جواب رسمي باسم الشعب المصري والعالم بأكمله

وأضاف عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه بعد الحصول على 100 ألف توقيع سيبدأ بإرسال التوقيعات في جوابٍ رسمي باسم الشعب المصري والعالم بأكمله إلى المتحف البريطاني، والأهم متحف اللوفر؛ لاستعادة القبة السماوية، لأنهم عرضوا نسخة منها، وهو يهدف إلى استعادة القبة الأصلية ووضعها في مكانها الأصلي.

حجر رشيد والقبة السماوية من حق مصر والمصريين

وتابع «حواس»، بأنه يتوقع بنجاح الحملة وأنه سيسترد حجر رشيد والقبة السماوية ورد كل الآثار المصرية المنهوبة وإعادتها إلى مصر؛ لأنها حق من حقوق مصر والمصريين ولا نقبل التفريط فيه.