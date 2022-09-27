افتتاح معرض مؤقت بمتحف كفر الشيخ احتفالا بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات

افتتح الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، معرضا مؤقتا بعنوان «200 عام علم المصريات.. وما زال هناك المزيد»، حيث يعرض بعض القطع الأثرية المميزة، ويمتد المعرض خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 27 أكتوبر المقبل.

إقبال كبير من المواطنين على المتحف

وشهد متحف كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من الزائرين اليوم، والذين توجهوا لزيارة المتحف مجاناً بدون دفع أي رسوم دخول، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات.

وعقب افتتاح المعرض تم إعداد ملتقى علمي في قاعة المحاضرات والمؤتمرات بالمتحف، وحاضر فيها أعضاء البعثة الألمانية العاملة بتل الفراعين «بوتو» بمحافظة كفر الشيخ، وهما الدكتورة كلارا جوث والدكتور روبرت سيتشل، وسط حضور كبير من الزائرين.

ورش فنية لذوي الهمم

كما تم تنظيم ورشة فنية عبارة عن رسم وتلوين للأطفال، بواسطة قسم التعليم بالمتحف بقاعة التربية المتحفية، فضلاً عن تنظيم جولة إرشادية لعدد من الأطفال من ذوي الهمم وورشة فنية رسم وتلوين بواسطة قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف.

من جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل العاملين بوزارة السياحة والآثار وأيضاً متحف كفرالشيخ، داعياً جموع أهالي المحافظة إلى زيارة المتحف والاستمتاع بفعاليته المميزة.

زيارة المتاحف مجانا اليوم

كان المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار قد قرر السماح لجميع المصريين والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بجميع محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 مجاناً دون دفع أي رسوم، ولكن يستثنى من القرار «مقابر توت عنخ آمون، ونفرتاري، وسيتي الأول، ورمسيس السادس، وأهرامات الجيزة من الداخل».

ويأتي هذا القرار في إطار احتفال وزارة السياحة والآثار بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والذي يوافق اليوم الثلاثاء 27 من شهر سبتمبر الجاري.