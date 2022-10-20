معلمة تحرر محضر سب وقذف ضد ولي أمر تلميذ في أسيوط

حررت معلمة بمدرسة الشهيد كمال كامل بقرية العزايزة التابعة للإدارة التعليمية بمركز الغنايم في أسيوط، محضر سب وقذف ضد ولي أمر، لنشوب خلاف بينهما أثناء استلام أحد أقاربه من حضانة المدرسة.

تحرير محضر سب وقذف

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد حضور «هـ.ن.ح»، 33عاما، وتعمل معلم أول بمدرسة الشهيد كمال كامل بقرية العزايزة التابعة للإدارة التعليمية بمركز الغنايم إلى ديوان مركز شرطة، لتحرير محضر سب وقذف ضد ولي أمر.

خلاف على مواعيد استلام الأطفال

واتهمت المعلمة بمدرسة الشهيد كمال كامل بقرية العزايزة «ن.خ.ب»، 50 عاما، عامل خرسانة، ومقيم في قرية العزايزة، أحد أولياء الأمور، بسبها وقذفها أثناء حضوره إلى المدرسة لاستلام أحد أطفال الحضانة، بسبب خلاف على استلام الطفل قبل المواعيد المحددة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي بأشرت التحقيقات، وتم تكليف إدارة البحث بالتحري حول الواقعة.