لجان لإعداد تقارير بمدارس مر على إنشائها 15 عاما في مركز الغنايم بأسيوط

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء، بتشكيل لجان تضم مندوب الأبنية التعليمية ومديرية الإسكان والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ومجلس المدينة، للمرور على مدارس القرى والمدن وإعداد تقارير بالمدارس التي مر على مبانيها 15 عاما.

لجان مشكلة للمرور على المدارس

وقال مصطفى على، رئيس مركز ومدينة الغنايم، إنه استقبل اللجنة المشكلة وفقا لقرار المحافظ للمرور على المدارس، والتي ضمت مندوب مديرية الإسكان ومهندس هيئة الأبنية التعليمية ومدير الإدارة التعليمية ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الغنايم والمتابعة الميدانية.

وتفقدت اللجنة مدارس مدينة الغنايم وقرية دير الجنادلة وقرية المشايعة، وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني والأسوار لكافة المدارس التي مر عليها أكثر من 15 عاما، وإعداد تقرير مفصل عنها والذي يتم عرضه على محافظ أسيوط، مشيرًا أنه العمل مستمر للمرور على كافة المدارس بدائرة مركز ومدينة الغنايم.

مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف

وأضاف رئيس مدينة الغنايم، أنه تماشيا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ ومع خطة المحافظة لحماية البيئة ومواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية، تخصيص أماكن بالمدينة والقرى لتجميع المخلفات الزراعية.

وأشار إلى أنه من يرغب من المزارعين الاستفادة من ذلك عليه التواصل مع إدارة البيئة بالوحدة المحلية، أو الإدارة الزراعية، والقيام بنقلها إلى الأماكن المخصصة واستخدام المفارم التى توفرها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بالمجان لفرم البوص وتحويله إلى علف للماشية وسماد عضوي من أجل حياة أفضل وبيئة خالية من التلوث.