هل عادت إصابات كورونا للارتفاع في مصر مرة أخرى؟ «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر للغاية، ولا توجد زيادة في أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك توقعات بارتفاع الإصابات بنسب بسيطة خلال فصل الشتاء وهو أمر طبيعي خاصة مع تغيرات درجات الحرارة ولكن اللقاحات ساهمت في استقرار الوضع الوبائي وتخفيف حدة الإصابات وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

الإجراءات الاحترازية وحدها غير كافية للوقاية من كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الإجراءات الاحترازية وحدها غير كافية للوقاية من فيروس كورونا واللقاحات عامل أساسي لتحصين الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا ومتحوراته، وعن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا في الفترة الحالية، نفي وجود أية متحورات للفيروس وهناك حالة من الخمول والتكاسل للفيروس.

لقاحات كورونا تحمي من متلازمة ما بعد التعافي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا تحمي المواطنين من مضاعفات كورونا وهي متلازمه ما بعد كورونا والتي تصيب بعض الموطنين وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة المستمر والتعب والاجهاض وتأثير على عضلة القلب، لذا على المواطنين الحصول على اللقاحات.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التواصل المستمر مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها، للرد علي كافة التساولات والاستفسارات المختلفة من خلال المصادر الرسمية لها.

وطمأنت الوزارة المواطنين من توافر كافة اللقاحات علي مستوي مراكز تلقي لقاح كورونا والوحدات الصحية ، مشيرة الى أنه لا يوجد نقص في اي نوع من انواع اللقاحات سواء للمواطنين المسافرين أو غيرهم.