«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية في قنا بالتعاون مع «الصحة»

تواصل المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة» منذ تم إطلاقها في 2019، فعاليتها للارتقاء بحياة المواطن المصري في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، عبر الخدمات الطبية إلى جانب تطوير البنية التحتية بالقرى على مستوى الجمهورية.

التخصصات الطبية

وفي هذا الإطار، أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم، الخميس، قافلة طبية في محافظة قنا، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة، من أجل تقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين، إلى جانب صرف العلاج المجاني للأهالي، بهدف التخفيف عنهم ودعمهم.

وتضم القافلة الطبية عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، حتى يتسنى للمواطن التمتع بخدمة طبية مجانية شاملة، حيث تضم القافلة التخصصات الطبية التالية:

- الباطنة

- النساء والولادة

- الأذن والحنجرة

- التخصصات النفسية

- التخصصات العصبية

- الأسنان

- الأطفال

- خدمة الأشعة

- خدمة التحاليل

مكان القافلة

وتوفر القافلة العلاج المجاني للمواطنين، فضلا عن قيام القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بنقل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، أو تلك التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، إلى المستشفيات.

وتتواجد القافلة الطبية التي أطلقتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم في محافظة قنا وتحديدا في قرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت الموجودة في شمال المحافظة، حرصا من مديرية الصحة بقنا على وصول الخدمة الطبية المجانية إلى القرى المختلفة بمراكز المحافظة.