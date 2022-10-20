«الصحة»: 90% من المواطنين يعانون من نقص فيتامين D

كشف الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقال إنّ هناك استقرارًا كبيرًا في أعداد إصابات كورونا، خلال الفترة الحالية، لكن يجب الحذر خلال فترة تقلبات الجو.

وأكدت أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لكبار السن والسيدات الحوامل والصغار؛ للوقاية من الإنفلونزا الموسمية خاصة، أنها منتشرة خلال الفترة الحالية، وتحدث حالة من الخلط بين المواطنين؛ لتشابه أعراضها مع أعراض كورونا.

90% من المواطنين يعانون من نقص فيتامين D

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ على المواطنين خلال فصل الشتاء تعزيز جهازهم المناعي، لأنّ 90% من المواطنين يعانون من نقص فيتامين D، مشيرا إلى أنّ جائحة كورونا أثبتت أهمية الفيتامين، وتعزيز الجهاز المناعى؛ لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، والتي تظهر بين الفترة والأخرى.

كيف يمكن الحصول على فيتامين D

وأضاف حسني، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين D هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّه يمكن الحصول على الفيتامين من خلال المصادر الطبيعية عن طريق التعرض للشمس، ومن الأطعمة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ الدولة المصرية حرصت خلال جائحة فيروس كورونا على توفير كل الأدوية المتعلقة بكورونا، وكذلك الفيتامينات التي عملت على رفع الجهاز المناعي للجسم كفيتامين D دافاليندي، والذي نجح خلال الجائحة على رفع مناعة المرضى، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد أي نقص من ادوية كورونا، ولا يوجد موجة جديدة للفيروس في الفترة الحالية.

وأشار حسني إلى أنّ نقص الفيتامينات خاصة D يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الفيروسية، وعلى المواطنين إدراك أهمية الفيتامينات للجسم سواء من خلال الأدوية أو من مصادرها الطبيعية، وعن بروتوكول كورونا، أشار إلى أنّ آخر تحديث للبروتوكول العلاجي كما هو، وفي حال حدوث أي طارئستتعامل اللجنة العلمية مع الأمر بشكل عاجل.