«الصحة» تشدد على أهمية ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة مع تقلبات الجو

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الخاصة بحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض المختلفة خلال التقلبات الجوية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

خطر التعرض لموجات التقلبات الجوية

وقالت «الصحة» إنه يجب على المواطنين حماية أبنائهم من التعرض لموجات التقلبات الجوية والاهتمام بتغذيتهم وارتداء ملابس سميكة مصنوعة من مواد توفر الدفء.

وتابعت «الصحة» في تقرير رسمي لها أنه لابد من تغطية الطفل بشكل جيد خلال فترة النوم، وفي حالة اصطحابه خارج المنزل يجب أن يرتدي الرضع والأطفال ملابس مناسبة.

وفيما يتعلق بالأطفال بعد الـ 6 أشهر، عليهم الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية، للوقاية من خطر الإصابة بالانفلونزا الموسمية خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن لقاح الانفلونزا الموسمية متاح في كل فروع فاكسيرا بالمحافظات، والعديد من الصيدليات والوحدات الصحية.

الخط الساخن لوزارة الصحة 105

وطالبت «الصحة» المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة والرسمية.

وناشدت المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من «كورونا» وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين والبعد عن الزحام والحصول على اللقاحات سواء الجرعتين الأولى والثانية أو الجرعة التنشيطية.