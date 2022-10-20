«التضامن» تتيح خطوط ساخنة للرد على الأسئلة والشكاوى.. لوعندك استفسار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوط الساخنة التابعة لها، لتلقي مختلف الاستفسارات المتعلقة بمختلف الخدمات التي جرى تقديمها سواء برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» أو بطاقة الخدمات المتكاملة التى يستفيد من مميزاتها ذوي الهمم.

وأوضحت «التضامن»، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن الخطوط الساخنة التابعة للوزارة كالتالي:

الخط الساخن للوزارة «16439»

جرى إتاحة الرقم «16439» لتلقى الاستفسارات التالية

- المرأة المعنفة.

- طلبات المساعدات المالية.

- تنظيم الأسرة.

- الأسر البديلة.

- أطفال وكبار بلا مأوى.

- دور الأيتام والمسنين.

- التمكين الاقتصادي.

- برامج الحضانات «تنمية الطفولة المبكرة».

- تعويضات أسر الشهداء.

- تفقد أوضاع الجمعيات الأهلية.

الخط الساخن «15044»

- أوضحت «التضامن»، أنه جرى تخصيص رقم «15044» لتلقي استفسارات كارت الخدمات المتكاملة ومساعدة ذوي الإعاقة، وكل إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

الخط الساخن «19680»

- تم تخصيص رقم «19680» لتلقى كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بكارت «تكافل وكرامة».

ومن خلال الخط الساخن لتكافل وكرامة يمكن لكل المستفيدين من البرنامج سواء الأسرة أو الطفل أو المرأة أو ذوي الإعاقة أو المسنين الاستعلام عن بطاقة الدعم أو الاستفسار عن الصرف كما يمكنهم تقديم شكوى.

الخط الساخن «16868»

- تم تخصيص الخط الساخن «16868»، للرد على استفسارات كل الأمور المتعلقة بخدمات بنك ناصر، حيث يقدم العديد من الخدمات المتمثلة فى «الخدمات المصرفية، الخدمات الاستثمارية، خدمات التكافل أو الاستفسار عن صندوق تأمين الأسرة وطبيعة صرف النفقة بالمحمول».

الخط الساخن « 16023»

- تم تخصيص الخط الساخن «16023» يعمل على توفير المشورة العلاجية، كما يقوم بمتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، والرد على استفسارات الأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.