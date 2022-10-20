«الرعاية الصحية» تشكر «أسترازينيكا» على إنشاء مستشفى ميداني مصغر بـCOP27

وجّه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الشكر إلى شركة أسترازينيكا على الدعم المقدم منها إلى مصر، لإنشاء مستشفى ميداني مصغر مجهز بالتجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطبية والجراحية الطارئة، ضمن استعدادات التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، الذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، هوكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، وميكايلا إنرلينك سوان، المدير الإقليمي للمؤسسة السويدية لقطاع الصحة (SWECARE)، مع وأندرياس هديني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا، وسوزان هاكانسون، المدير الأول للعلاقات الحكومية الخارجية بالشركة، خلال زيارة «السبكي» إلى السويد، حيث رافقه خالد عبدالوهاب، مسؤول قطاع الأعمال والتعاون التجاري بالسفارة السويدية في القاهرة، ووفد رفيع المستوى من هيئة الرعاية الصحية، ضمّ الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، للتعرف على نظام الرعاية الصحية المتقدم في السويد، وبحث تبادل الخبرات مع مختلف الشركات السويدية الرائدة في المجال الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، ومناقشة مجالات التعاون المشترك.

ووجّه الدكتور أحمد السبكي، الشكر إلى شركة أسترازينيكا لتعاونها الدائم والمثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لدعم نجاحات وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، والإنجاز الذي تم تحقيقه في مجالات وأنشطة التعاون المختلفة، ومنها تدريب مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، في مجالات إدارة سلاسل الإمداد وطب الأسرة والرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى التعاون في الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والبروستاتا بمحافظتي بورسعيد والأقصر.

الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية

وناقش اللقاء، استمرار التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وأسترازينيكا في الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، إضافة إلى استمرار التعاون بمباردة الكشف المبكر عن أورام عنق الرحم والبروستاتا، وامتدادها إلى باقي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

التعاون في مجال المنشآت الصحية الخضراء

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وأسترازينيكا في مجال المنشآت الصحية الخضراء، وتطبيق مفهوم الرعاية الصحية الخضراء بشكل عام، ودعم استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، في إطار التوجهات العالمية حاليًا نحو تقديم رعاية صحية خضراء أكثر أمانًا، وتحسين جودة الهواء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

الاستفادة من إمكانات شركة أسترازينيكا

وتناول اللقاء، مناقشة استمرار التعاون مع أسترازينيكا في مجالات تدريب الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، كما تناول بحث الاستفادة من إمكانات شركة أسترازينيكا فيما يتعلق بالصيدلة الإكلينيكية وتعزيز مفهومها، ودعم منظومة العلاج الدوائي بمصر.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، كشريك نجاح أساسي في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، ودعمها تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحقيق رؤيتها بمجالات التحول الرقمي للخدمات، والتدريب والتعليم المستمر للقوى البشرية، والكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم أحدث العلاجات بمستشفياتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية المعمول بها دوليًا.

وأكد السبكي، حرص الهيئة على نقل أفضل الخبرات والتجارب الناجحة الدولية في مجال الرعاية الصحية لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر طبقًا لأحدث المعايير العالمية، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات لشركة أسترازينيكا في مجالات الرعاية الصحية بمصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد ما شهده قطاع الرعاية الصحية المصري من تطورات ونقلة نوعية هائلة.

يأتي اللقاء ضمن برنامج زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دولة السويد، والتي بدأها بزيارة وزارة الصحة السويدية، والتقى خلالها بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الصحة السويدية والمسئولين عن نظام التأمين الصحي بالسويد، كما التقى مع كبار المسئولين بالمؤسسة السويدية لقطاع الصحة، والمسؤولين بهيئة تنظيم قطاعي الصحة والرفاهية، إضافة إلى لقائه في دائرة مستديرة مع كبار المسئولين والمستثمرين بالشركات السويدية الرائدة في القطاع الطبي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، فضلًا عن زيارته إلى مستشفى جامعة كارولينسكا (KAROLINSKA)، وشركة إليكتا (ELEKTA) السويدية، لبحث تبادل الخبرات وسبل التعاون المشترك.