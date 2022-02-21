«الصحة»: تصنيع لقاحي «أسترازينيكا وموديرنا» في مصر قريباً لمواجهة «كورونا» بالتنسيق مع «الصحة العالمية»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة تتجه حالياً لتصنيع نوعين من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» فى المصانع المصرية، وهما «أسترازينيكا» و«موديرنا»، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الدولة تسير بشكل قوى للغاية فى مجال البحث العلمى، فمصر تمتلك قدرات تمكنها من تقديم جرعات تعزيزية من اللقاح للدول الشقيقة، موضحاً أنه تم التنسيق مع الصين لتوفير المواد الخام لعدد 500 مليون جرعة من اللقاح المصرى الصينى لتصنيعها فى المصانع المصرية، وتم إهداء نصف مليون جرعة إلى الأشقاء فى دولة فلسطين.

وأشار إلى مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بشعوب الدول الصديقة والمجاورة، إذ تم إرسال نحو 500 ألف جرعة لقاح «سينوفاك» إلى فلسطين، والتى تم تصنيعها فى مصانعنا بـ«فاكسيرا»، مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية اختارت مصر من أفريقيا لتكون مركزاً لتصنيع اللقاحات بأحدث التكنولوجيا، فمصر لديها بنية تحتية وتشريعية قوية تمكنها من تصنيع اللقاحات، وتتميز بعدد كبير من العلماء، وإمكانية كبيرة فى نقل اللقاحات إلى الدول الأخرى، بفضل البنية التحتية التى استطاعت إنشاءها فى الوقت السابق.

وأضاف أن الرئيس «السيسى» مهتم بتوطين صناعة الدواء، باعتباره سلعة استراتيجية، لذا تحركت الدولة فى عدة محاور، منها محور التشريعات، ومحور البنية التحتية الذى يشمل أماكن التخزين والتبريد للتخزين الآمن للقاحات، وأماكن اللقاحات والعامل البشرى من العاملين ومدينة الدواء، وموقع مصر وقدرتها على الوصول إلى العمق الأفريقى والدول الشقيقة.

ثبات أعداد الإصابات وانخفاض الحالات الحرجة

وأوضح أن مصر انتهت من الموجة الرابعة لفيروس «كورونا»، ودخلت فى الخامسة، لكن فى الوقت نفسه أظهر التقرير الخاص بالإصابات والوفيات مبشرات جيدة، إذ إن أعداد الإصابات تشهد حالة من الثبات، بينما الحالات الحرجة تنخفض كل يوم عن الآخر، وهناك سعة فى المستشفيات.

650 جنيهاً سعر «دواء كورونا» ويقدم بالمجان في المستشفيات الحكومية

مؤكداً أن وزارة الصحة ضخّت ما يزيد على 2000 عبوة من دواء «كورونا»، وليست هناك حاجة لضخ أعداد أخرى حالياً، فسعر الدواء يبلغ نحو 650 جنيهاً تقريباً، مع الأخذ فى الاعتبار أنه يوجد فى المستشفيات الحكومية مجاناً.

استقبال 2 مليون و158 ألف جرعة من «فايزر»

وأعلنت الوزارة استقبال مليونين و١٥٨ ألفاً و٦٥٠ جرعة من لقاح «كورونا» من إنتاج شركة «فايزر»، مقدّمة من حكومة الولايات المتحدة، عن طريق آلية «كوفاكس»، بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات «جاڤى»، أمس الأول، بمطار القاهرة الدولى، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسّع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، حفاظاً على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وأوضح «عبدالغفار» أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، والشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكداً أن مصر استطاعت فى وقت وجيز توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة للفيروس، المعتمَدة من قِبل منظمة الصحة العالمية، التى شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وسبوتينيك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، وموديرنا) ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقال إنه تم تدريب ألفى عامل بوزارة الصحة للتعامل مع اللقاحات من خلال حملات تقوم بها الوزارة، مبيناً أن مصر تهدف إلى صحة أفضل ورفاهية وحياة كريمة فى مصر الجديدة.

وأعلن «عبدالغفار» خروج 2121 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 400882 حتى اليوم. وقال إنه تم تسجيل 2009 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصّد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 58 حالة جديدة. وأكد أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشراً لتعافى المريض.

تلقيح 905 آلاف بـ«التنشيطية»

وأوضحت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان أن أعداد الحاصلين على الجرعة التنشيطية فى مصر بلغت 905.854، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المواطنين المحصّنين بالكامل من لقاح كورونا وصل إلى 29.465.603، بينما وصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى إلى 39.013.973.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة التسجيل على الموقع للحصول على اللقاح للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الحالى، والوصول إلى مناعة القطيع، موضحة أن جميع اللقاحات متوافرة للمواطنين المسافرين وغيرهم، ومصر خالية من قوائم الانتظار المتعلقة بالمسافرين. وأشارت الوزارة إلى أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، ولا داعى للخوف أو القلق بشأن الحصول على اللقاح، موضحة أن اللقاحات أسهمت فى رفع معدلات الشفاء من الفيروس على مستوى محافظات الجمهورية، فهى تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلاً من كونها شديدة الخطورة، مطمئنة المواطنين من الأعراض الجانبية للقاحات، والتى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وصداع وإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية تزول فى غضون يومين لا أكثر.