ضبط 50 طربة حشيش بـ350 ألف جنيه مع مسجل خطر في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس، تخصص نشاطه في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، في الأربعين بالسويس، وضبط بحوزته مواد مخدرة بـ350 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية أمن السويس

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – ميزان حساس – مبلغ مالي – هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات.