شاب يصيب والده بحروق في الإسكندرية.. و«التحريات»: مريض نفسي

أصاب شاب والده بحروق، بعد أن أشعل النيران به في الشقة سكنهما بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، وتشير التحريات الأولية إلى إصابة الشاب بمرض نفسي «انفصام في الشخصية».

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من قسم شرطة الدخيلة من إدارة شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بشقة بالعقار رقم 14 شارع أبو بكر الصديق بمنطقة الهانوفيل، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل الواقعة

وتبين من المعاينة، وجود آثار حريق بمقعد بصالة الشقة وإصابة قاطنها «ع.ال.م» 55 عامًا، موظف، بحروق من الدرجة الثالثة، بالذراعين والبطن والقدمين والوجه، وجرى نقله إلى مستشفى مبرة العصافرة غرب.

وبسؤال زوجة الوالد المجني عليه، «م.م.إ» 35 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، وقررت في التحقيقات ارتكاب نجل زوجها المدعو «م.ع.ال» 20 عاماً، عاطل، مقيم بذات الشقة محل الواقعة.

وأوضحت أنه سكب بنزين من زجاجة كانت بحوزته على والده في أثناء جلوسه بالصالة، وأشعل النيران به مستخدماً ولاعة، ما أدى لحدوث إصابته، مشيرة إلى أن نجل زوجها يعاني من مرض نفسي «انفصام في الشخصية» يُعالج منه لدى أحد الأطباء النفسيين.

وجرى ضبط المتهم المذكور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة المتهم

وأكد محمد سليمان، المحامي والخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، أنه وفقًا للتحريات، فإن المتهم مريض نفسي، والقانون ينص أنه لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.