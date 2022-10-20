كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر ودول الدارسين الوافدين

نظمت كلية القادة والأركان فعاليات اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، ودول الدارسين الوافدين بالكلية، وذلك في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التي تنفذها الكلية، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور أعضاء التمثيل العسكري لـ25 من الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت الفعاليات عروضا تقديمية تناولت نبذة عن كلية القادة والأركان والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، طبقا للرؤية الطموحة «مصر 2030»، والجهود المبذولة لمجابهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك نماذج ومعروضات لأبرز المعالم التاريخية والحضارية والموروثات الثقافية والشعبية لمختلف الدول.

وأُقيم على هامش الفعاليات معرضا للمطبوعات والإصدارات الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات والهيئة العامة لقصور الثقافة، وإدارة نوادٍ وفنادق ضباط القوات المسلحة ومعهد اللغات للقوات المسلحة، وتنظيم عدد من الفقرات الفنية لكورال الأطفال وذوي الهمم بعدد من المدارس بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبمشاركة كورال جامعة عين شمس.

وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين، مدير كلية القادة والأركان، كلمة أكد خلالها أنّ الاحتفال باليوم الوطني بمثابة توثيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون، مؤكدا أنّ القوات المسلحة المصرية كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية.

وفي نهاية الفعاليات تم تبادل الدروع بين رئيس رابطة الملحقين العسكريين بجمهورية مصر العربية ومدير كلية القادة والأركان، وتوزيع الهدايا التذكارية على الحضور.

حضر الفعاليات، اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، مساعد وزير الدفاع للتدريب، ومدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائب رئيس جامعة عين شمس، وعدد من قادة القوات المسلحة.