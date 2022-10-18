القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري، في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالا بهذه المناسبة.

تضمنت فعاليات المهرجان، إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين، تضمّنت كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكراسي المتحركة ورياضة الريشة الطائرة، واتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدّمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

وألقى اللواء أشرف أحمد الشريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كلمة أكد خلالها اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم في المجالات كافة، مشيرا إلى دور الجمعية في توفير التسهيلات لأبطال القوات المسلحة عرفانا بدورهم الوطني وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

وفي نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.