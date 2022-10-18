القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة الأولى من طراز «ميكو ايه 200»

تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الأولى طراز (MEKO-A200) التى تم بناؤها في شركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذانا بدخولها الخدمة في القوات البحرية المصرية، التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفقا لأحدث النظم العالمية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها، وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية.

وخلال الاحتفال الذى أقيم في مدينة (Bremerhaven) الألمانية، رفع الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية العلم المصري على الفرقاطة «العزيز»، التي تعد واحدة من 4 فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصـر وألمانيا.

وتمتاز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري، وتصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 121.6 متر، وتصل إزاحتها إلى 3931 طنا، كما تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة، بما يمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية في البحر، وقت السلم والحرب، وكذا مكافحة التهديدات المختلفة البحرية، سطحية وجوية وتحت السطح، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، ما يجعلها إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

كما تمتاز الفرقاطة «العزيز» بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة، وتأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني في المناطق المنكوبة، وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين في مصر وألمانيا.

وألقى الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، كلمة نقل خلالها تحية الرئيس عبدالفتاح السيـسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات البحرية الألمانية وشركة (TKMS)، مؤكدا اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية، وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا والموضوعات، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الإسطول البحرى المصري، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة، موضحاً أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري، لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، للوصول إلى قوة ردع توفر حرية الملاحة البحرية الآمنة، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وحضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية، والملحق العسكري المصري في ألمانيا، وعدد من ممثلي الشركة الإلمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة العزيز.