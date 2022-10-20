استشاري: الإجراءات المتبعة للتصدي للتغيرات المناخية غير كافية

قال الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، إنّ الإجراءات المتبعة للتصدي لأزمة المناخ ليس كافية، والنتائج ستكون أسوأ مما نشهده الفترة الحالية، لافتا إلى أهمية التكاتف بين دول العالم كافة لمواجهة الأزمة التي تهدد الكوكب، خاصة الدول الصناعية والمتقدمة.

آثار التغيرات المناخية

وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الخلل في النظام المناخي للأرض سبب التغيرات المناخية، وما نشهده اليوم من ارتفاع في متوسط درجات الحرارة وبالتالي ظهور الاحتباس الحراري.

وأشار إلى اختلاف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومنها الفيضانات وجفاف التربة وحرائق للغابات، علاوة على ارتفاع مستوى سطح البحر الذي قد يتسبب في غرق بعض المدن المخفضة عن مستوى سطح البحر في الدول المطلة على المسطحات المائية، فضلًا عن الجزر الموجودة في العالم.

وتابع استشاري التغيرات المناخية، أنّ التغيرات المناخية ستؤثر سلبًا على الأنشطة الزراعية، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي بالدول المختلفة، فضلًا عن تأثيرها على الثروة السمكية في البحار.

أخطار الموجات المناخية الشديدة

ولفت إلى خطورة الموجات المناخية الشديدة سواء الباردة أو الحارة على صحة الإنسان، والأنشطة المختلفة سواء زراعة أو صناعة أو تجارة وغيرها، مضيفا: «سيحدث تذبذب في كميات الأمطار بسبب التغيرات المناخية على مستوى العالم، وسيكون هناك مناطق لن يسقط بها أمطار وتُصاب بالجفاف، عكس أماكن أخرى يكثر بها سقوط الأمطار وبالتالي حدوث الفيضانات».