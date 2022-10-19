باحث اقتصادي: أضرار التغيرات المناخية تضاعفت 10 مرات في السنوات الأخيرة

قال الدكتور محمد شادي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الأرقام المعلنة عن الكوارث والأزمات تتزايد على مستوى العالم، وخاصة الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية مثل انهيار المنازل بسبب الفيضانات والزلازل والوفيات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن التغيرات المناخية تتسبب في خسائر مادية تتمثل في تدمير الممتلكات وخسائر معنوية تتمثل في وفاة البشر.

تزايد الخسائر بشكل مستمر

وأوضح «شادي» خلال استضافته ببرنامج «COP27» مع الإعلامية منى المراغي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الخسائر تتزايد بشكل مستمر بسبب التغيرات المناخية وأحمال أضرار التغيرات المناخية تتزايد بشكل متسارع وزادت بمقدار 10 أضعف خلال الـ 10 سنوات الماضية، لافتا إلى أن العلماء توقعوا سيناريوهات للتغيرات المناخية، وفي ظل الأزمات التي تحدث على مستوى العالم أصبح من الممكن تجاوز المرحلة إلا بالتكاتف السياسي والاتفاقيات بين الدول.

زيادة تكلفة الأسعار بسبب الحرارة

وأشار الدكتور محمد شادي إلى أن زيادة درجات الحرارة ينتج عنه زيادة التكلفة والأسعار لجميع السلع والمنتجات والخدمات، وتنعكس التغيرات المناخية على الطفرات الجينية لدى الفيروسات، موضحا أن أزمة الطاقة الأوروبية تضاعفت بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية وبسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أدت لجفاف الأنهار المستخدمة في نقل مراكب الفحم وتبريد المفاعلات النووية التي تولد طاقة كهربائية.

وأكد الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن العالم يواجه تغيرات مناخية تفوق التوقعات، والحل يكمن في وجود إرادة سياسية للوصول إلى حلول تساعد في تقليل الخسائر.