دراسة: الأشجار المعمرة مخزن هائل للكربون للحد من آثار التغيرات المناخية

تلعب الأشجار المعمرة، دورًا هاما في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام البيئي من خلال توفير الاستقرار والقوة والحماية للبيئة المعرضة للخطر، وفقًا لدراسة أجراها فريق من علماء البيئة نُشرت في مجلة «تريندز»، المختصة بعلوم البيئة والتطور، وقدمت الدراسة مبادرة لحماية تلك الأشجار وزيادة عمرها.

أشجار تعيش حتى 5 آلاف عام وتعمل كمخزن للكربون

وأكدت الدراسة، أنه يمكن لبعض الأشجار، مثل أشجار الصنوبر في الجبال البيضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تعيش حتى 5 آلاف عام وتعمل كمخزن هائل لـ الكربون، فالأشجار القديمة تعد نقاط للتواصل الفطري، وتمثل العلاقة التكافلية مع الفطريات التي تزود النباتات بالعديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة، حيث يساعد هذا التعايش مع الفطريات أيضًا في تقليل الجفاف في البيئات شحيحة المياه، وتلعب الأشجار القديمة دورًا كبيرًا في الحفاظ على البيئة، ومع ذلك يتم فقدان أعداد منها على مستوى العالم، ما ينذر بخطر بيئي، وذلك بحسب مجلة «ذا برنت».

منصة مراقبة عالمية لحماية الغابات

واقترح الباحثون نهجًا لحماية الأشجار القديمة والمعمرة، عن طريق، الحفاظ على هذه الأشجار من خلال تكاثر وحفظ البلازما الجرثومية، بالإضافة لتطبيق خطة متكاملة لحماية وإعادة تكوين الغابات، فضلًا عن رسم خرائط الغابات القديمة ومراقبتها من أجل تحقيق تقييم فعال واستدامة للمناطق المحمية وسلامتها البيئية، واستخلصوا أن تنفيذ هذا المشروع الطموح، يستلزم وجود منصة مراقبة عالمية، تعتمد على التقنيات المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع المساهمات العامة من خلال مشروعات العلوم المجتمعية.