أوروبا على موعد مع شتاء قاس.. القارة العجوز بين فكي «الغاز الروسي» و«التغيرات المناخية» (ملف)

أزمة جديدة تلقي بظلالها على أوروبا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في الأراضي الأوكرانية منذ فبراير الماضي، تمثلت في نقص مصادر الطاقة في القارة العجوز من غاز وكهرباء بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء الذي يكثر فيه استخدام مصادر الطاقة على اختلاف أنواعها لتوفير التدفئة اللازمة، ما جعل المفوضية الأوروبية تدرس اقتراحا قدمه مسؤولون أوروبيون لتنفيذ عمليات شراء مشتركة إلزامية بقيمة 13.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف ملء مرافق التخزين استعداداً للشتاء المقبل 2023.

المظاهرات تجتاح المدن الأوروبية في ظل لأزمة الطاقة

وتشهد مدن أوروبية وبخاصة في فرنسا، تظاهرات متصاعدة في ظل أزمة الطاقة وتداعياتها على الأسعار، حيث قالت مسؤولة أوروبية مؤيدة للاقتراحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية للنظر فيها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، «نحن نقوم بإنشاء مشتريات مشتركة، ونحضر أدوات قانونية لذلك»، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ويعاني الاقتصاد الأوروبي بشدة جراء خفض روسيا إمداداتها من الهيدروكربونات التي تعتمد عليها الكتلة بشكل كبير، كما يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة كبيرة في إيجاد رد مشترك على أزمة الطاقة في ظل تباين المصالح بين الدول الأعضاء، مثل فرنسا التي تراهن على الطاقة النووية أو ألمانيا التي تعتمد على الفحم أو الدول المرتبطة بالهيدروكربونات الروسية في وسط أوروبا.

ولجأت روسيا إلى قطع إمدادات الغاز عن أوروبا، بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، فيما وجهت الدول الأوروبية أصابع الاتهام إلى موسكو متهمة إياها باستغلال أزمة الطاقة كسلاح في حرب العقوبات الطاحنة بين الجانبين، على خلفية العملية العسكرية الروسية.

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