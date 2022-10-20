حزب العمال البريطاني لـ«الوطن»: نطالب بانتخابات عامة بعد استقالة تراس

قال كايد عمر، القيادي بحزب العمال البريطاني، إنّ الحزب يطالب بانتخابات عامة في بريطانيا، بعد استقالة رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، وليس فقط انتخابات داخلية في حزب المحافظين، مشيرًا إلى أنّ الهدف ليس تغيير رئيسة الحكومة فقط.

كايد عمر: ليز تراس فشلت في وعودها بتنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي

وأضافت عمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نريد تغيير الحكومة البريطانية عبر انتخابات عامة وليس مجرد رئيس وزراء من حزب المحافظين البريطاني»، مشيرًا إلى أنّ ليز تراس فشلت في وعودها بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، والأمور أصبحت سيئة.

كانت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، أعلنت استقالتها، اليوم الخميس، من منصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا، مشيرة إلى أنّها ستظل رئيسة وزراء بريطانيا حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وسائل الإعلام البريطانية، إن رئيسة الوزراء ليز تراس «انتهت وهي في حالة يرثى لها»، وليس أمامها سوى ساعات لإعلان استقالتها، وذلك بعد أقل من شهرين من تعيينها بدلا من رئيس الورزاء السابق بوريس جونسون، الذي أجبر على التنحي.