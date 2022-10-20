«مصر الخضراء» في مدارس الإسكندرية.. مبادرة للتوعية بأهمية التشجير

دشن الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الخميس، مبادرة «مصر الخضراء» بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات، بإدارة المنتزه ثان، بالتعاون مع اتحاد شباب الوطن، الذي يعمل في مجال التنمية الشاملة.

وقال مدير تعليم الإسكندرية، إنّ المبادرة تهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «اتحضر للأخضر»، وفي إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27، بشرم الشيخـ نوفمبر المقبل.

التوعية البيئية الشاملة

أكّد أبو زيد، في كلمته على هامش تدشين المبادرة، أنه تم تدشين المبادرة بموافقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار اهتمام القيادة السياسية للمحافظة على البيئة والتوعية البيئية الشاملة والمشروعات الخضراء والحد من مخاطر التغيرات المناخية، بما يساهم في تقليل الاحتباس الحراري.

محاور مبادرة مصر الخضراء بمدارس الإسكندرية

أوضح مدير مديرية التعليم بالإسكندرية، أنّ المبادرة ترتكز على 3 محاور، هي: التشجير، وندوات توعية لتنمية الوعي البيئي، وغرس وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي التطوعي، إذ سيتم تعميم المبادرة بجميع مدارس الإسكندرية، مع التوجه لزراعة الأشجار المثمرة إلى جانب أشجار الزينة، وقدّم شكره لمسئولي المبادرة وفريق العمل للدعم والمساندة في تشجير المدارس، وقام بتكريم المشاركين في المبادرة.