قواعد وشروط التحويل بين كليات جامعة الأزهر: الفرصة متاحة حتى 20 أكتوبر

خمسة أيام وينتهي التحويل بين الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إذ لا يزال هناك بحث مكثف حول شروط وضوابط التحويل بين كليات.

وأعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر في بيان له عن استمرار تلقى طلبات التحويل بين الكليات، حيث لا يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات «إعادة قيد - سنوات سابقة»، المنتظمين والمنتسبين المقيدين بكليات جامعة الأزهر حتى الخميس المقبل الموافق 20 من أكتوبر.

شروط التحويل بين الكليات قبل غلق باب التحويل

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أهم ضوابط وآليات التحويل بين كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وهي على النحو التالي:

أولاً البنين :

- استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها عام حصول الطالب على الثانوية الأزهرية.

- يكون نقل القيد بين الكليات أو الشعب وبين الكليات والمعاهد، وبين المعاهد بعضها البعض بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة.

- التحويل أو نقل القيد مقابل رسوم التحويل المقررة.

- لا يجوز التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة

ثانياً البنات :

- التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدنى للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات.

- نقل القيد بين الكليات غير المتناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى القبول عام حصول الطالبة على الثانوية الأزهرية.

- التحويل إلى كلية البنات الأزهرية بالفيوم وشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من الشعب المتناظرة فقط.

- يكون التحويل مركزي من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة على أن يقوم الطالب / الطالبة بسداد الرسوم المقررة للتحويل.

ويشترط لإنهاء إجراءات التحويل أن يتقدم الطالب بأوراقه أولًا للكلية المرشح لها، حيث لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشئون التعليم واعتمادها من الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر.