اليوم آخر موعد لغلق باب تقليل الاغتراب لطلاب وطالبات جامعة الأزهر

تغلق جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، باب تقليل الاغتراب للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021 -2022.

غلق باب تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر

وأعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن باب تقليل الاغتراب متاح للطلاب والطالبات المرشحين لكليات الجامعة للعام الجامعي 2022 -2023، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تقرر غلق باب تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر مساء اليوم الاثنين 17 من أكتوبر، حيث أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب عبر موقع خدمات جامعة الإلكتروني أو من خلال الضغط هنا.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر

أولاً بالنسبة إلى الطلاب:

- يكون تقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالب أو ولي أمره (صورة بطاقة الرقم القومي موضح بها العنوان).

- لا يجوز تقليل الاغتراب لكليات: الطب - الصيدلة- طب الأسنان - الهندسة- العلوم - الهندسة الزراعية - الزراعة- والمعاهد، كما لا يجوز تقليل الاغتراب للكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

ثانياً بالنسبة إلى الطالبات:

- يكون تقليل الاغتراب للطالبات بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالبة أو ولي أمرها (صورة بطاقة الرقم القومي موضح بها العنوان).

- لا يجوز تقليل الاغتراب لكليات الطب - الصيدلة- والمعاهد - وكذلك الكليات والشعب التي يتطلب القبول بها اختبار قدرات.

وحددت جامعة الأزهر رسوم تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية الأزهرية هذا العام، حيث يتم سداد الرسوم المقررة وقدرها 210 جنيهات وذلك بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب على موقع الألكترونى.