جامعة الأزهر تفوز بمشروعين دوليين لبرنامج بناء القدرات المؤسسية

حصدت جامعة الأزهر، مشروعين دوليين جدد لبرنامج بناء القدرات المؤسسية، التابع لبرامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالي الإيراسموس بلس.

جاء ذلك تأكيدا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وانطلاقًا من النشاط العلمي الكبير الذي يقوم عليه مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، وبعد تقدم تصنيف الجامعة اليوم، في تصنيف التايمز العالمي 200 مركز عن العام الماضي.

صرح بذلك الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، قائلا: الحمد لله رب العالمين على هذه الإنجازات التي تشهدها جامعة الأزهر اليوم تلو الآخر، فصباح اليوم، نسعد بظهور نتيجة تصنيف التايمز العالمي والذي يعلن تقدم تصنيف جامعة الأزهر 200 مركز عن العام الماضي، ويتواصل الإنجاز بحصول جامعة الأزهر على مشروعين دوليين.

تقدم ملموس بالدراسات العاليا في الأزهر

ولفت إلى أن كل هذه الإنجازات، خير دليل وشاهد، على أن قطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر، يشهد تقدما دوليا، ويعزز ثقة المجتمع الدولي في جامعة الأزهر محليا وإقليميا ودوليا.

ووجه صديق، الشكر للدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، والدكتور محمد منصور سعد مدير ملف التعاون الدولي، وبرامج الاتحاد الأوروبي بالجامعة، والدكتور سعيد دسوقي الأستاذ المساعد بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأوضح «صديق»، أن الجامعة حصدت المشروعين بالتنافس مع جميع الجامعات الدولية، مشيرا إلى أن المشروع الدولي الأول، يأتي لتطوير الدبلوم المهني في التجميل، لزيادة فرص العمل للمرأة تحت عنوان «إنشاء الدبلوم المهني في صناعة مستحضرات التجميل لزيادة تمثيل المرأة بسوق العمل»، ومشروع بناءة الكفاءة فى مجال التدريب المهني»، وذلك بالشراكة مع كوكبة من الجامعات العالمية المتخصصة.

وتضم الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا (الأردن) منسقا، جامعة بافيا (إيطاليا)، أكاديمية الفنون والثقافة (كرواتيا)، الجامعة الأردنية (الأردن)، جامعة الزيتونة (الأردن)، جامعة سوسة (تونس)، معهد سوسة للفنون الجميلة (تونس)، جامعة قناة السويس (مصر).

تطوير استراتيجيات التعليم العالي في مصر

وأضاف أن المشروع الدولي الثاني، يقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة في مؤسسات التعليم العالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشراكة مع كوكبة من الجامعات العالمية المتخصصة، التي تضم الجامعة الأردنية -الأردن- منسقاً، جامعة بادوفا (ايطاليا)، جامعة توركو (فنلندا)، جامعة بوخارست (رومانيا)، معهد البوليتكنيك بورتو (البرتغال)، جامعة مؤتة (الأردن)، جامعة إربد الوطنية (الأردن)، جامعة قناة السويس (مصر)، جامعة هليوبليس (مصر)، الجامعة التقنية الفلسطينية (فلسطين)، الكلية التقنية الفلسطينية (فلسطين)، جامعة الاستقلال (فلسطين).

ولفت إلى أن نقاط تميز المشروعين، تكمن في تطوير استراتيجيات التعليم العالي في مصر، وتحديث المناهج من خلال تطوير دورات ومنهجيات مبتكرة جديدة، تتماشى المشاريع المقدمة مع توجهات الدولة لتمكين المرأة، وزيادة فرص عملها بسوق العمل، وكذلك تطوير البرامج المتعلقة بالطفل، الذي يتطابق مع عدة برامج ترعاها الدولة، وتحرص على تنفيذها، كما تتماشى المشاريع مع خطة الدولة المصرية، لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.