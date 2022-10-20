من هي ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة؟.. عملت محاسبة في «شل» النفطية

بعد أقل من شهرين في منصب رئيس الحكومة البريطانية، استقالت ليز تراس مع تعالي الأصوات داخل حزب المحافظين الحاكم للتخلص منها بسبب تراجع شعبية الحزب البريطاني إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ، وقالت رئيسة وزراء بريطانيا في وقت سابق إنَّها ستقدم استقالتها من المنصب الحكومي، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها.

«تراس» ستبقى رئيسة للحكومة لحين انتخاب من يخلفها

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس السابقة، اليوم الخميس، استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية ورئاسة حزب المحافظين، مؤكّدة أنَّها ستبقى في منصب رئاسة الوزراء لحين اختيار خليفة لها، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

معلومات عن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس.

- خلال فترة وجود ليز تراس في جامعة «أكسفورد» تركت حزب الديمقراطيين الأحرار، وانتقلت إلى صفوف حزب المحافظين البريطاني.

- بعد التخرج عملت محاسبة في شركة «شل» النفطية العملاقة وغيرها من الشركات الخاصة وتزوجت من زميلها المحاسب هيو أوليري عام 2000 ولديهما ابنتان.

- ترشحت ليز تراس عن حزب المحافظين في الانتخابات العامة لعام 2001، لكنها خسرت الانتخابات كما تعرضت للهزيمة في انتخابات 2005.

- انتخبت كعضو في مجلس بلدية «جرينتش» جنوب شرق لندن في عام 2006، وفي عام 2008.

- عملت ليز تراس نائبة لمدير مؤسسة الأبحاث «إصلاح» ذات التوجهات المحافظة.

- في عام 2021 عندما كانت «تراس» تبلغ من العمر 46 عامًا، انتقلت إلى واحدة من أرفع الوظائف في الحكومة البريطانية وتولت منصب وزيرة الخارجية.