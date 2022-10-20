ضبط سيارة محملة بـ9000 وحدة زريعة طوبار في كفر الشيخ (صور)

تمكن العاملون بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ وقطاع بلطيم، اليوم الخميس، من ضبط سيارة جامبو مُحمل عليهما 9000 وحدة زريعة طوبار، وغير مصرح بنقلها، وحُرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على السيارة بقسم شرطة المسطحات ببلطيم، وجرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، ومساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات، والتحفظ على السيارة.

حملات مكثفة لضبط المخالفين

وشدّد محافظ كفر الشيخ، علي شن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كل المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة.