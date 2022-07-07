محافظ الشرقية: إطلاق مليوني زريعة أسماك في بحر مويس

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إطلاق عدد 2 مليون زريعة أسماك «مليون زريعة سمك بلطي ومليون زريعة سمك مبروك»، كمرحلة أولى من إجمالي «3 ملايين زريعة بلطي و1.5 مليون زريعة مبروك» سيتم استزراعها بالاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تنفيذاً لتوجيهات القياده السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية، والعمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة، لتوفير الأسماك لدعم الأسر البسيطة ومحدودي الدخل.

اهتمام بالثروة السمكية في الشرقية

وأوضح المحافظ أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً لتنمية الثروة السمكية، بما في ذلك السعي إلى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء بورصة للأسماك بالحسينية لتثبيت الأسعار لتكون مناسبة للمواطنين وفتح آفاق جديدة للاستثمار السمكي، وكذلك خلق فرص عمل للشباب.

استزراع 2 مليون زريعة أسماك في بحر مويس

وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد مصطفى النساج، الخبير الوطني، إلى أنه تم استزراع 2 مليون زريعة أسماك في بحر مويس في نطاق المحافظة، لزيادة الإنتاجية من الأسماك، مما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، وذلك في حضور هبة عبد التواب، مدير وحدة الثروة السمكية، والمهندس محمد عسكر، مدير مكتب مصائد الزقازيق، وممثلين عن مكتب مصائد الزقازيق والمفرخ السمكي بالعباسية.

الجدير بالذكر أن إنتاج محافظة الشرقية من الأسماك يبلغ 190000 طن تقريبا، وتعتبر المحافظة من أكبر ثلاث محافظات على مستوى الجمهورية من حيث الإنتاج من الاستزراع السمكي.