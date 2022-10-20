«الهلال الأحمر» يعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوجيه المهني

أعلن الهلال الأحمر المصري فتح باب التسجيل في برنامج التوجيه المهني والبحث عن وظائف، في إطار تنفيذ أنشطة وخدمات مشروع الصحة للجميع «مكون دعم سبل العيش».

أهداف برنامج التوجيه المهني

وذكر الهلال الأحمر، عبر الصفحة الرسمية له، على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ البرنامج يهدف إلى:

- التدريب على المهارات الحياتية «التواصل الفعال - التفاوض - تقبل الآراء - إدارة الوقت».

- التدريب على فهم سوق العمل المصري.

- تحديد المهارات الشخصية والمهنية اللازمة لسوق العمل.

- التدريب على كتابه السيرة الذاتية.

- محاكاة للمقابلة الشخصية.

- كتابة الخطاب التقديمي.

- الحقوق والواجبات القانونية.

وأوضح الهلال، أنّه في نهاية التدريب سيكون لدى كل متدرب خطة للحصول على وظيفة، وسيتم متابعتها مع فريق عمل الهلال الأحمر المصري، مشيرا إلى أنّ البرنامح «مكون دعم سبل العيش» يهدف إلى دعم الأفراد وتشجيعهم على الاعتماد على الذات من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة؛ لبدء الالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على وظائف بأجر توفر لهم دخل مستدام.

وأكد أنّ المشروع يقدّم خدماته لجميع الجنسيات وللفئات من عمر 18 إلى 35 عام- للرجال والسيدات، مشيرًا إلى أنه يتم التقديم من الرابط المرفق هنا .

تفاصيل استمارة التسجيل

وتشمل استمارة تسجيل الحصول على خدمات دعم سبل العيش، على ما يلي:

- الاسم رباعي.

- الجنسية.

- رقم الهاتف .

- تاريخ الميلاد.

- اختيار المنطقة «المعادي، أرض اللواء فيصل، مدينة نصر، عين شمس، العاشر من رمضان، التبة».

- رقم البطاقة الشخصية «في حال إن كنت مصري الجنسية».

- رقم الملف أو رقم الهوية «في حال إن كنت غير مصري الجنسية».

- يذكر المتدرب سبب رغبته في الحصول على التدريب.