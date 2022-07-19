الهلال الأحمر: تسليم أداوت تعليمية تفاعلية للطلاب في 4 محافظات

قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة وبدعم من LEGO UNICEF Egypt يونيسيف مصر، بتسليم 2,136 LEGO kit تحتوي على أدوات تعليمية تفاعلية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بمديريات التربية والتعليم في محافظات «شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، القاهرة»، في إطار دعم رؤية الدولة لتطوير العملية التعليمية التي تخدم كافة الطلاب بالمدارس الحكومية.

تنفيذ عدد من التدريبات لـ2000 كادر تعليمي

وأكد الهلال الأحمر على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيتم تنفيذ عدد من التدريبات لنحو 2000 كادر تعليمي لمعرفة الطرق المثلى لاستخدام الحزم التعليمية لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المستهدفة، كما يقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالعديد من المحافظات.

التعليم تعلن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني بوابة مركز المعلومات «خدمات ولي الأمر».

ولفتت التعليم على الموقع الرسمي لها، إنّه يمكن لولى الأمر الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية للعام الدراسي المقبل من خلال هذا الرابط، بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

تحديد سن التقديم لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

وأشارت التعليم إلى أنه تم تحديد سن التقديم لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام القادم، مؤكدًا أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يزيد على 9 سنوات ولا يقل عن 6 سنوات وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، وبالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات لا يقل السن عن 4 سنوات ولا يقبل أي طفل أقل من السن المحددة.