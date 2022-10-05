الهلال الأحمر يشارك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة

شارك الهلال الأحمر المصري، في حملة وزارة الصحة والسكان المصرية وUNICEF Egypt يونيسف مصر للتطعيم ضد شلل الأطفال، لمدة 5 أيام بدءا من يوم الأحد 9 أكتوبر حتى يوم الخميس 13من نفس الشهر في محافظتي القاهرة والجيزة.

استهداف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات

وأوضح الهلال الأحمر على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الحملة تستهدف جميع الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، من المصريين، وضيوف مصر من غير المصريين، مؤكدا أن المتطوعين سيقومون بتوصيل التطعيم للجميع.

ولفت إلى استضافة فعالية مشروع «الصحة للجميع»، بداية من أكتوبر الجاري بحضور وفد الاتحاد الأوربي في مصر والصليب الأحمر الألماني والصليب الأحمر السويسري، وممثلي الهيئات الشريكة المحلية والدولية، وتقديم رؤى وتوصيات صادرة.

تمويل المشروع من قبل الصندوق الائتماني للاتحاد الأوربي

وأكد الهلال الأحمر، أنه يتم تمويل المشروع من قبل الصندوق الائتماني للاتحاد الأوربي، ويتم تنفيذه بالشراكة مع الصليب الأحمر الألماني والصليب الأحمر السويسري، لخدمة المهاجرين واللاجئين والأفراد الأكثر احتياجا من المجامع المضيف في 6 مواقع في القاهرة الكبرى، وتشمل الخدمات الاستشارات الصحية وتدخلات الدعم النفسي الاجتماعي.

وفي سياق آخر، أعلن الهلال الأحمر، أنه يقوم بالعديد من الحملات التوعوية، إذ قام بالتوعية ضد مخاطر زواج الفتاة قبل 18 سنة، لافتا إلى أن ذلك يعرضها للعديد من الأضرار الصحية خصوصا مع الحمل والولادة، مشيرا إلى أن الأضرار الصحية للزواج المبكر تتمثل فيما يلى:

- تكون معرضة لخطر الإجهاض المتكرر.

- ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل.

- الولادة المتعسرة وما قد ينتج عنها من انفجار الرحم والسقوط الرحمي.

- حدوث النزيف الشديد إلى جانب احتمالية حدوث الولادة المبكرة نتيجة عدم اكتمال نمو الحوض واستعداده للولادة الطبيعية بالإضافة إلى نقص وزن المواليد وحدوث الوفاة.

وأشار الهلال إلى أن نسبة وفيات الأمهات بسبب الحمل تزداد إلى الضعف إذا حدث الحمل قبل 18 سنة وتكون الزوجة الطفلة أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية وفقدان الثقة في النفس نتيجة لعدم نضجها النفسي وعدم قدرتها على تحمل أعباء الزواج.