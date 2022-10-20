جامعة القاهرة تنظم ندوة عن انتصارات أكتوبر بالتعاون مع القوات المسلحة

نظمت جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لغرس روح الولاء والانتماء، ونشر الوعي بين طلبة الجامعة، من خلال إلقاء الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة، كذلك تكريم أبطال معركة أبو عطوة، بقاعة الاحتفالات الكبرى في الجامعة، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت الندوة بكلمة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قدّم خلالها الشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لمشاركتها فى تنظيم الندوة، كما قدّم التحية لأبطال القوات المسلحة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحرير الأرض وتحقيق النصر العظيم.

وأكد أنّ حرب أكتوبر المجيدة ملحمة كبرى في تاريخ مصر، إذ أظهرت من هي مصر؟ ومن هو الجيش المصري؟ وأن ما قام به رجال الجيش المصري أحدث المفاجأة للعدو وكبده خسائر فادحة وصولاً إلى تحقيق الانتصار الذي أعاد للمصريين عزتهم وكرامتهم، موجهاً النصيحة للجيل الحالي بأن يقرأ ويعرف أمجاد حرب أكتوبر، مضيفاً أنّ مصر دولة تحمل تراثًا كبيرًا من العزة والكرامة التي نفخر بها جيلًا بعد جيل.

وتضمنت فعاليات الندوة محاضرة ألقاها اللواء أركان حرب سمير فرج الخبير الاستراتيجي، تناولت تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة والتخطيط المتكامل لمعركة النصر، إضافة إلى إبراز مدى بسالة وشجاعة الجندي المصري، ودوره في تحقيق هذا النصر العظيم.

كما تم عرض فيلمين تسجيليين من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناولوا بطولات رجال القوات المسلحة الذين سجلوا أسمائهم بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية، كذلك الدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة بمختلف الأزمات.

أعقب ذلك تكريم رئيس جامعة القاهرة لأبطال معركة أبو عطوة وأسرهم، كما تم إهداء درع جامعة القاهرة إلى اللواء أركان حرب سمير فرج، تكريمًا لجهوده ودوره البطولي خلال حرب أكتوبر المجيدة.

حضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء والأساتذة والمديرون والطلاب والعاملون بالجامعة.