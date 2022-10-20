القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل» المنيا بعد تطويره

افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، فندق «جويل» المنيا، بعد انتهاء أعمال التطوير الشاملة به، والتي روعي فيها تطبيق أرقى التصميمات الهندسية لإبراز مقومات المظهر الجمالي في إنشاءات الفندق، فضلا عن مراعاة أحدث معايير الفندقة العالمية في منظومة العمل بالفندق، ما يسهم في توفير الخدمات للزائرين من العسكريين والمدنيين على حد سواء، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة المنشآت الفندقية والخدمية التابعة للقوات المسلحة بمحافظات الجمهوريةـ وتقديم أفضل مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها.

وتشهد سلسلة نوادي وفنادق القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الآونة الأخيرة، طفرة هائلة من حيث التطوير والتحديث، بما يمكنها من توفير الخدمات الفندقية بأحدث معايير الجودة العالمية.

يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر الذي توليه القوات المسلحة لتعظيم دور مؤسساتها الخدمية لتقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال صروحها الفندقية العريقة.

حضر مراسم الافتتاح، مساعد وزير الدفاع للتدريب والخدمة الوطنية، ومدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، ومحافظ المنيا، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.