برلمانية: إطلاق «القاهرة الإخبارية» يؤكد قدرة الإعلام المصري على المنافسة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن وجود قناة إقليمية بحجم القاهرة الإخباربة التي أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يحافظ على الأمن القومي في ظل المتغيرات كثيرة، وانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة عن الدولة المصرية.

القاهرة الإخبارية قادرة على مواجهة الأكاذيب

وأضافت «رشاد» لـ«الوطن»، أن إطلاق قناة إقليمية بحجم القاهرة الإخبارية تكون قادرة علي مجابهة الأكاذيب والأخبار المغلوطة مع شرح رؤية مصر ودعم سياستها الخارجية، هي إضافة مهمة للإعلام المصري أنه مازال قادر على المنافسة في ظل تعاظم أهمية الاعلام في الدفاع عن مصالح الدول وشرح رؤاها تجاه ما يهمها من قضايا.

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، إلى أن الشركة المتحدة لها دور كبير في نشر الوعي، وتطوير منظومة الإعلام وذلك من خلال ما تقوم به من مبادرات مختلفة، ومحاولاتها المستمرة لنقل الحقائق بالصوت والصورة والرد على محاولات تشويه صورة مصر وحتي لا يترك المواطن فريسة للشائعات والكتائب الإلكترونية التي تبث الشائعات والأكاذيب على السوشيال ميديا.

جهد المتحدة له أثر واضح

وأوضحت أن الجهد الذي تبذله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نراه جميعا ونقدره، وهذا الجهد هو الذي سيضع إعلام مصر في مصاف الدول التي تمتلك قنوات وفكر وإعلام أقوى، وحتى لا يكون المواطن المصري فريسة لأي توجيهات خارجية أو محاولات تشويه من أي جانب.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت إطلاق قناة القاهرة الإخبارية التي من المقرر أن تكون قناة على المستويين الدولي والإقليمي، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وتضم شبكة من المراسلين حول مستوى العالم.