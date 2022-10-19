تخوض المذيعة نهى درويش، تجربة تليفزيونية جديدة، بعد انتقالها إلى قناة القاهرة الإخبارية، التي ستنطلق اعتبارًا من شهور نوفمبر المُقبل، على تردد 11747V.

واستعانت القاهرة الإخبارية بكوادر من ماسبيرو وقطاع الأخبار باعتبارهما مدرسة الأخبار المصرية الأصيلة بخلاف عدد من المذيعين العرب بنسبة لا تتجاوز 10%، حسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من هي نهى درويش؟

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز 5 معلومات عن نهى درويش، بعد انضمامها لقناة القاهرة الإخبارية:

- حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الألمانية بالقاهرة.

- درست محاسبة وتمويل في جامعة ميونيخ بألمانيا.

- حاصلة على دبلوم في الإعلام من الجامعة الألمانية.

- عملت كمُقدمة برامج وقارئة نشرات أخبار في قناة «إكسترا نيوز» منذ عام 2018.

- شاركت في تقديم برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب.

إطلاق قناة القاهرة الإخبارية بالتزامن مع قمة المناخ

ويستعد قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة بالتزامن مع قمة المُناخ، على تردد 11747V، وتضم عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج، بالإضافة إلى مراسلين من غالبية دول العالم يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.