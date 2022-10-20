عزة هيكل عن «القاهرة الإخبارية»: تعزز الريادة الإعلامية المصرية

ثمّنت الناقدة الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سابقا، جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المستمرة، لوضع الإعلام المصري في نصبه الحقيقي، بإطلاقها عدة آليات إعلامية تعزّز الإعلام المصري وترفع ريادته، وأبرزها إطلاق قناة القاهرة الإخبارية لتكون منبرا للدولة المصرية إلى الخارج.

عوامل نجاح «القاهرة الإخبارية»

وشددت الناقدة عزة هيكل في تصريحاتها لـ«الوطن»، على أنّ معايير نجاح القناة تتوقف على عدة عوامل، أبرزها المصداقية والشفافية الكاملة في المحتوى المقدم، وعدم التحيز أو التعصب لرأي معين أو وجهة نظر محددة، حتى تستطع القناة كسب ثقة الجمهور وتكوين أرضية شعبية عريضة لها بين الجمهور.

شبكة مراسلين مميزة لـ«القاهرة الإخبارية»

وأضافت الناقدة، في حديثها عن عوامل نجاح القناة، أنّ امتلاك القناة لشبكة مراسلين ضخمة تتمتع بالمهارة والجدارة في نقل الخبر للجمهور، أهم عوامل تميز القناة بالوسط الإعلامي، معربة عن خالص أمنياتها بالتوفيق للقناة الإقليمية الجديدة، قائلا إنّها ستعيد الريادة الإعلامية إلى مصر من جديد.